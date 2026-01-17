Рейтинг@Mail.ru
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.01.2026
14:39 17.01.2026
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
2026-01-17T14:39:00+03:00
2026-01-17T14:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран не будет втягиваться в войну, но не откажется от наказания виновных в беспорядках как внутри страны, так и за ее пределами, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи на фоне прошедших в Иране протестов.
"Мы не втягиваем страну в войну… но преступников внутри страны мы не оставим (в покое - ред.)… Хуже внутренних преступников - преступники международные. Их мы тоже не оставим", - приводит слова верховного лидера его официальный Telegram-канал.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Иран обвинил Трампа в жертвах на протестах
14:16
 
В миреИранТегеран (город)Али ХаменеиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
