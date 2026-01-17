https://ria.ru/20260117/iran-2068501343.html
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.01.2026
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
Иран не будет втягиваться в войну, но не откажется от наказания виновных в беспорядках как внутри страны, так и за ее пределами, заявил верховный лидер... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:39:00+03:00
2026-01-17T14:39:00+03:00
2026-01-17T14:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101076/84/1010768473_0:22:2000:1147_1920x0_80_0_0_4a043d8e325c2f9223ceccc079d352ef.jpg
https://ria.ru/20260117/iran-2068498640.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101076/84/1010768473_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_b44e5a8cc0660089c4cbeda32ef6f764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
Хаменеи: Иран не будет втягиваться в войну