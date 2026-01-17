Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран не будет втягиваться в войну, но не откажется от наказания виновных в беспорядках как внутри страны, так и за ее пределами, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи на фоне прошедших в Иране протестов.