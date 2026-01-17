Иран обвинил Трампа в жертвах на протестах

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Иран считает президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах, материальном ущербе стране и клевете, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи на фоне прошедших в Иране протестов.
"Мы считаем президента США виновным в жертвах, разрушениях и клевете, причиненных народу Ирана", - приводит его слова официальный Telegram-канал верховного лидера.
Хаменеи назвал последние протесты "смутой", заявив, что их особенностью являлось то, что в них вмешался лично Трамп, но, по словам верховного лидера Ирана, народу исламской республики удалось переломить "хребет смуты".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.
