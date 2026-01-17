БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Словакия временно закрыла посольство в Тегеране, сотрудники эвакуированы, сообщила пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял решение об эвакуации персонала и временном закрытии посольства республики в Тегеране в связи с ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Иране, растущей напряженностью и реальной угрозой эскалации военного конфликта", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД республики.
В информации отмечается, что сотрудники посольства и дипломаты в настоящее время уже находятся в безопасности. Гражданам Словакии, которые находятся в Иране, также рекомендуется покинуть страну.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.