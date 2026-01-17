Авиабаза "Айн-аль-Асад" перешла под управление иракской армии

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Авиабаза "Айн-аль-Асад" на западе Ирака полностью перешла под управление иракской армии после вывода сил международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) во главе с США, сообщило в субботу иракское оборонное ведомство.