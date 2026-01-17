Авиабаза "Айн-аль-Асад" перешла под управление иракской армии

КАИР, 17 янв - РИА Новости. Авиабаза "Айн-аль-Асад" на западе Ирака полностью перешла под управление иракской армии после вывода сил международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) во главе с США, сообщило в субботу иракское оборонное ведомство.
"Начальник Генерального штаба армии генерал-полковник Абдель Амир Рашид Яраллах проконтролировал распределение задач и обязанностей между воинскими частями и соединениями на базе "Айн-аль-Асад" после вывода американских воск и перехода базы под полный контроль иракской армии", - говорится в заявлении минобороны Ирака.
Согласно соглашению между Багдадом и Вашингтоном, пребывание возглавляемой США международной коалиции против террористической организации ИГИЛ* в Ираке должна была завершиться к сентябрю 2025 года, а второй ее этап – к сентябрю 2026 года. Однако СМИ, ссылаясь на источники, ранее сообщали, что американцы проинформировали своих иракских коллег об ускорении процесса вывода и не будут придерживаться установленного графика.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
