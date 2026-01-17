Рейтинг@Mail.ru
Индия в январе ответит на предложение по групповому безвизу с Россией
09:54 17.01.2026
Индия в январе ответит на предложение по групповому безвизу с Россией
Индия в январе ответит на предложение по групповому безвизу с Россией
Минэкономразвития России рассчитывает, что Индия в январе даст ответ на предложение о взаимной отмене виз для групповых туристических поездок
https://ria.ru/20251226/bezviz-2064899719.html
Индия в январе ответит на предложение по групповому безвизу с Россией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что Индия в январе даст ответ на предложение о взаимной отмене виз для групповых туристических поездок, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
В декабре министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам и рассчитывает на его оперативную проработку.
«
"После визита президента индийские партнеры наконец-то ответили, что хотят работать над либерализацией визового режима. В середине декабря мы провели рабочую группу по туризму с Индией, и они сказали, что в январе уже вернутся с ответом по тексту документа о двусторонних групповых безвизовых поездках", - сказал Кондратьев.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее говорили, что введение безвизового режима для туристических групп между Россией и Индией приведет к росту интереса россиян к этому направлению как минимум на 25-30%, а взаимный туристический поток может вырасти в разы.
