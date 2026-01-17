Индия в январе ответит на предложение по групповому безвизу с Россией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что Индия в январе даст ответ на предложение о взаимной отмене виз для групповых туристических поездок, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.