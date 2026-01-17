Иерусалимский патриарх Феофил III освятил копию Гефсиманской плащаницы

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III освятил изготовленную в России копию Гефсиманской плащаницы Божией Матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Гефсиманская плащаница Божией Матери хранится в Иерусалиме , в Малой Гефсимании (подворье Гефсиманской обители Иерусалимского Патриархата), расположенной напротив входа в храм Гроба Господня. Она представляет собой резную деревянную доску (около 105-110 сантиметров в длину) с иконописным изображением Божией Матери, украшенную серебряной ризой. Ее выносят для поклонения верующим во время богослужения в праздник Успения. Эту плащаницу преподнесла в дар русская благотворительница Анна Орлова-Чесменская в 1840-х годах. С середины XIX века в России сложилась традиция привозить из Иерусалима освященные копии (списки) этой плащаницы, которые почитались во многих монастырях и храмах.

"Патриарх Иерусалимский Феофил III 17 января освятил копию Гефсиманской плащаницы Божией Матери. Торжественный чин был совершен в Иерусалимской патриархии. Копия изготовлена в России по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по заказу фонда Андрея Первозванного для Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Освящение святыни состоялось в рамках паломнической поездки делегации Фонда в Израиль", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что копия создана в натуральную величину в традиционной иконописной технике. Автор иконописной части – художник-иконописец, преподаватель Иконописной школы при Санкт-Петербургской духовной академии Яков Александрович Прокофьев.

"Святыня создана для передачи в Староладожский монастырь в связи с предстоящим 910-летием Успенского собора – древнейшего сохранившегося храма на Северо-Западе России. Торжественную передачу планируется приурочить к празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2026 года. Таким образом, новая копия, освященная патриархом Иерусалимским, продолжает многовековую традицию духовной связи России со Святой Землей и особого почитания Пресвятой Богородицы", - отметили в фонде.