Иерусалимский патриарх Феофил III освятил копию Гефсиманской плащаницы
Религия
 
21:58 17.01.2026 (обновлено: 00:27 18.01.2026)
Иерусалимский патриарх Феофил III освятил копию Гефсиманской плащаницы
Иерусалимский патриарх Феофил III освятил копию Гефсиманской плащаницы
Иерусалимский патриарх Феофил III освятил копию Гефсиманской плащаницы

Феофил III освятил изготовленную в России копию Гефсиманской плащаницы

Феофил III
Феофил III . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III освятил изготовленную в России копию Гефсиманской плащаницы Божией Матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Гефсиманская плащаница Божией Матери хранится в Иерусалиме, в Малой Гефсимании (подворье Гефсиманской обители Иерусалимского Патриархата), расположенной напротив входа в храм Гроба Господня. Она представляет собой резную деревянную доску (около 105-110 сантиметров в длину) с иконописным изображением Божией Матери, украшенную серебряной ризой. Ее выносят для поклонения верующим во время богослужения в праздник Успения. Эту плащаницу преподнесла в дар русская благотворительница Анна Орлова-Чесменская в 1840-х годах. С середины XIX века в России сложилась традиция привозить из Иерусалима освященные копии (списки) этой плащаницы, которые почитались во многих монастырях и храмах.
"Патриарх Иерусалимский Феофил III 17 января освятил копию Гефсиманской плащаницы Божией Матери. Торжественный чин был совершен в Иерусалимской патриархии. Копия изготовлена в России по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по заказу фонда Андрея Первозванного для Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Освящение святыни состоялось в рамках паломнической поездки делегации Фонда в Израиль", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что копия создана в натуральную величину в традиционной иконописной технике. Автор иконописной части – художник-иконописец, преподаватель Иконописной школы при Санкт-Петербургской духовной академии Яков Александрович Прокофьев.
"Святыня создана для передачи в Староладожский монастырь в связи с предстоящим 910-летием Успенского собора – древнейшего сохранившегося храма на Северо-Западе России. Торжественную передачу планируется приурочить к празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2026 года. Таким образом, новая копия, освященная патриархом Иерусалимским, продолжает многовековую традицию духовной связи России со Святой Землей и особого почитания Пресвятой Богородицы", - отметили в фонде.
Там же добавили, что во время освящения патриарх Феофил выразил надежду, что принесение копии Гефсиманской плащаницы даст силу, надежду и укрепление русским людям. По его словам, эта акция является свидетельством единства и братских отношений между Иерусалимской и Русской православными церквями.
