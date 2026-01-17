Рейтинг@Mail.ru
14:27 17.01.2026
СМИ рассказали, зачем губернатор Калифорнии поедет на форум в Давосе
СМИ рассказали, зачем губернатор Калифорнии поедет на форум в Давосе

Politico: губернатор Калифорнии поедет в Давос, чтобы критиковать Трампа

© AP Photo / Eric ThayerГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Eric Thayer
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы критиковать президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на канцелярию губернатора.
"Ньюсом планирует использовать конференцию… чтобы критиковать экономическую политику президента как "атаку на свободный рынок", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экономика США демонстрирует впечатляющий рост, заявил Трамп
13 января, 19:21
По его данным, калифорнийский губернатор должен выступить 22 января, за день до планируемой речи Трампа.
У Ньюсома также будут личные встречи с зарубежными лидерами и бизнес-менеджерами.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
10 января, 06:13
 
В миреДавосКалифорнияСШАГэвин НьюсомДональд ТрампPolitico
 
 
