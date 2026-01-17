https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068554700.html
Стармер высказался о введении Трампом пошлин из-за Гренландии
Стармер высказался о введении Трампом пошлин из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Стармер высказался о введении Трампом пошлин из-за Гренландии
Премьер Великобритании Кир Стармер назвал "совершенно неправильной" угрозу США о введении пошлин из-за Гренландии и пообещал обсудить вопрос с американскими... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:00:00+03:00
2026-01-17T23:00:00+03:00
2026-01-17T23:09:00+03:00
Стармер назвал совершенно неправильными угрозы США пошлинами из-за Гренландии
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер назвал "совершенно неправильной" угрозу США о введении пошлин из-за Гренландии и пообещал обсудить вопрос с американскими властями.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Это совершенно неправильно. Естественно, мы напрямую обратимся по этому вопросу (введение пошлин - ред.) к администрации США", - привел заявление Стармера телеканал Sky News.
Также глава правительства подчеркнул, что безопасность в Арктике важна для всех без исключения государств-членов НАТО, и альянс должен больше делать для ответа на якобы российскую угрозу.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.