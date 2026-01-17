Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию

По его словам, Трамп делает то, что он описывает в книге "Искусство сделки": "садясь за стол переговоров, сначала выдвигаешь самое возмутительное требование, какое только можно представить. Другая сторона паникует, нервничает, и тогда начинаются переговоры. А если в итоге ты получаешь 25 процентов от того, что требовал изначально, ты похлопываешь себя по плечу и поздравляешь с отличной сделкой".