Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Одно ясно: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу. Уже одни разговоры об этом оказывают разъедающий, негативный эффект на Соединенные Штаты. Трамп этого не понимает, потому что он не понимает союзов", - сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse.
Он пояснил, что НАТО никогда не было для Трампа важным.
"Военная операция в Гренландии вызвала бы политическое землетрясение в США. И я думаю, что вокруг Трампа достаточно людей, которые знают: вероятность этого практически равна нулю", - добавил экс-советник.
По его словам, Трамп делает то, что он описывает в книге "Искусство сделки": "садясь за стол переговоров, сначала выдвигаешь самое возмутительное требование, какое только можно представить. Другая сторона паникует, нервничает, и тогда начинаются переговоры. А если в итоге ты получаешь 25 процентов от того, что требовал изначально, ты похлопываешь себя по плечу и поздравляешь с отличной сделкой".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.