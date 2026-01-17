Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию
22:57 17.01.2026
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию - РИА Новости, 17.01.2026
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию
Если президент США Дональд Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
гренландия
дания
дональд трамп
джон болтон
нато
сша
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, дональд трамп, джон болтон, нато, сша
В мире, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО, США
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях вторжения в Гренландию

Болтон: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу

Джон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Джон Болтон. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Одно ясно: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу. Уже одни разговоры об этом оказывают разъедающий, негативный эффект на Соединенные Штаты. Трамп этого не понимает, потому что он не понимает союзов", - сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
Вчера, 20:02
Он пояснил, что НАТО никогда не было для Трампа важным.
"Военная операция в Гренландии вызвала бы политическое землетрясение в США. И я думаю, что вокруг Трампа достаточно людей, которые знают: вероятность этого практически равна нулю", - добавил экс-советник.
По его словам, Трамп делает то, что он описывает в книге "Искусство сделки": "садясь за стол переговоров, сначала выдвигаешь самое возмутительное требование, какое только можно представить. Другая сторона паникует, нервничает, и тогда начинаются переговоры. А если в итоге ты получаешь 25 процентов от того, что требовал изначально, ты похлопываешь себя по плечу и поздравляешь с отличной сделкой".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
Вчера, 07:17
 
В миреГренландияДанияДональд ТрампДжон БолтонНАТОСША
 
 
