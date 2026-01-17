Рейтинг@Mail.ru
18:40 17.01.2026 (обновлено: 19:48 17.01.2026)
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Киев не будет обязан отправлять войска в Гренландию в случае запроса Дании, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.01.2026
в мире, украина, дания, гренландия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Дания, Гренландия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Украина не окажет Дании военную поддержку, несмотря на договор о безопасности

© Фото : 72 ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : 72 ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Киев не будет обязан отправлять войска в Гренландию в случае запроса Дании, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. <...> Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи, согласно этому договору, нет", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии
Так, отмечается, что он "на 90 процентов" состоит из обязательств Дании перед Украиной.
Соглашение сроком на десять лет подписали в феврале 2024 года, в нем более 60 пунктов. Документ предусматривает долгосрочную военную поддержку Киева путем:
  • предоставления истребителей, боеприпасов, беспилотников, средств связи, радаров, а также тренажеров F-16 и обучения управлению этими самолетами;
  • помощи в разминировании и содействия в развитии оборонно-промышленной базы;
  • консультаций "в случае нового конфликта с Россией".
Киев, в свою очередь, обязуется:
  • использовать военную помощь якобы только "против военных целей в соответствии с международным правом";
  • продолжать реформы в сферах обороны, государственного управления и борьбы с коррупцией.
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
Аналогичные соглашения Владимир Зеленский подписал с Великобританией, Германией и Францией. Пункт о военной поддержке со стороны Украины в документе прописал только Лондон.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго срока президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг этой автономной территории датского королевства якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
