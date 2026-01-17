https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068531110.html
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2026
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Киев не будет обязан отправлять войска в Гренландию в случае запроса Дании, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:40:00+03:00
2026-01-17T18:40:00+03:00
2026-01-17T19:48:00+03:00
в мире
украина
дания
гренландия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260117/es-2068489909.html
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068389981.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068461504.html
украина
дания
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дания, гренландия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Дания, Гренландия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Украина не окажет Дании военную поддержку, несмотря на договор о безопасности
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Киев не будет обязан отправлять войска в Гренландию в случае запроса Дании, сообщило украинское издание "Страна.ua"
.
"Если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины
перед Данией
. <...> Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи, согласно этому договору, нет", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Так, отмечается, что он "на 90 процентов" состоит из обязательств Дании перед Украиной.
Соглашение сроком на десять лет подписали в феврале 2024 года, в нем более 60 пунктов. Документ предусматривает долгосрочную военную поддержку Киева путем:
- предоставления истребителей, боеприпасов, беспилотников, средств связи, радаров, а также тренажеров F-16 и обучения управлению этими самолетами;
- помощи в разминировании и содействия в развитии оборонно-промышленной базы;
- консультаций "в случае нового конфликта с Россией".
Киев, в свою очередь, обязуется:
- использовать военную помощь якобы только "против военных целей в соответствии с международным правом";
- продолжать реформы в сферах обороны, государственного управления и борьбы с коррупцией.
Аналогичные соглашения Владимир Зеленский
подписал с Великобританией, Германией
и Францией. Пункт о военной поддержке со стороны Украины в документе прописал только Лондон.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго срока президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг этой автономной территории датского королевства якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.