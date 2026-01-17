Конгрессмены США рассказали о встрече с властями Дании и Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Делегация американских конгрессменов, посетившая Данию и встретившаяся с датскими и гренландскими властями, узнала много нового о Гренландии и планирует обсудить это с госсекретарём США Марко Рубио, заявил входящий в состав делегации сенатор-демократ Крис Кунс.