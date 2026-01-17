Конгрессмены США рассказали о встрече с властями Дании и Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Делегация американских конгрессменов, посетившая Данию и встретившаяся с датскими и гренландскими властями, узнала много нового о Гренландии и планирует обсудить это с госсекретарём США Марко Рубио, заявил входящий в состав делегации сенатор-демократ Крис Кунс.
Делегация из 11 американских конгрессменов на этой неделе посетила с визитом Данию и встретилась с датскими и гренландскими властями.
"Я полагаю, что это правда для всех нас (конгрессменов - ред.): я узнал много о Гренландии, чего не знал ранее... Наше партнёрство с гренландским народом является критически важным... Я думаю, мы можем связаться с госсекретарём Рубио", - заявил Кунс во время пресс-конференции по итогам визита делегации в Данию, трансляцию мероприятия вёл датский телеканал TV2.
Американский сенатор также признал, что никакой угрозы для Гренландии в настоящее время нет. Сенатор Лиза Мурковски, в свою очередь, добавила, что сторонам необходимо "поддерживать открытый диалог".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.