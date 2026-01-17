Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Стоимость Гренландии выросла более чем в 421 раз с тех пор, как Штаты хотели купить ее в 1946 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.

100 миллионов долларов золотом . Об этом стало известно лишь в 1991 году. Так, после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн хотел выкупить у Дании остров за. Об этом стало известно лишь в 1991 году.

По данным телеканала NBC со ссылкой на источники, сейчас покупка обошлась бы Вашингтону как минимум в 700 миллиардов долларов.

До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь две собачьи упряжки.

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.

Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт , и это не повлияет на планы президента США.