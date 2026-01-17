Рейтинг@Mail.ru
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
03:49 17.01.2026 (обновлено: 09:44 17.01.2026)
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз - РИА Новости, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
Стоимость Гренландии выросла более чем в 421 раз с тех пор, как Штаты хотели купить ее в 1946 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз

Стоимость Гренландии выросла в 421 раз после попытки США купить ее в 1946 году

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Стоимость Гренландии выросла более чем в 421 раз с тех пор, как Штаты хотели купить ее в 1946 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Так, после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн хотел выкупить у Дании остров за 100 миллионов долларов золотом. Об этом стало известно лишь в 1991 году.
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
Вчера, 18:49
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
Вчера, 18:49
По данным телеканала NBC со ссылкой на источники, сейчас покупка обошлась бы Вашингтону как минимум в 700 миллиардов долларов.

До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Вчера, 08:00
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Вчера, 08:00
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампГарри ТрумэнНАТОЕвросоюзДанияГосударственный департамент СШАМарко Рубио
 
 
