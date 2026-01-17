Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили усилить контроль на катках
18:08 17.01.2026
В Госдуме предложили усилить контроль на катках
В Госдуме предложили усилить контроль на катках
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил усилить ответственность и контроль на катках, в частности ввести требования к организации потоков на льду и зоны... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T18:08:00+03:00
2026-01-17T18:08:00+03:00
россия
В Госдуме предложили усилить контроль на катках

Депутат Госдумы Панеш предложил усилить ответственность и контроль на катках

Люди на катке. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил усилить ответственность и контроль на катках, в частности ввести требования к организации потоков на льду и зоны для новичков, обеспечить присутствие на катке дежурного, а также регламентировать хранение записей с камер.
"Зимние катки давно стали массовым развлечением, при этом травмы там регулярно превращаются в спор о том, кто обязан отвечать… Если говорить о корректном ужесточении, оно должно быть следующим. Для массового катания нужен обязательный минимум: понятные требования к организации потоков на льду, зоны для новичков, лимит людей исходя из площади, дежурный на льду, журнал травм и актирование каждого инцидента, регламент хранения записей камер, запрет на опасные маневры и скорость в общих зонах", - сказал Панеш РИА Новости.
В пример депутат привел ситуацию, когда после столкновения на льду пострадала девушка - лезвие конька порезало ей руку. Затем начинается лечение, больничные расходы, а в материалах проверки появляется формулировка про случайность и отсутствие умысла.
"В подобной логике уголовная история часто заканчивается отказом, потому что для статей о побоях или умышленном вреде здоровью требуется доказать намерение, а при толчках в толпе, когда все происходит за секунды, это почти всегда упирается в свидетелей и видео", - подчеркнул он.
При этом, по словам Панеша, отсутствует "правовой вакуум": для посетителя действует общий принцип возмещения вреда причинителем по статье 1064 ГК РФ, для организатора работает обязанность оказывать услугу, безопасную для жизни и здоровья потребителя, по статье 7 закона о защите прав потребителей.
"Проблема в другом: на месте почти никто ничего не фиксирует, видеозапись нередко не сохраняют, схемы движения по льду нет, персонала на льду нет, предел заполняемости посетителям неизвестен", - отметил он.
В случае введения предложенных мер, по мнению парламентария, у пострадавшего появляется опора для требований, у проверяющих появляются критерии, а у администрации появляются обязанности, которые можно измерить.
"За нарушение таких требований уместна административная ответственность для организатора как за ненадлежащее оказание услуги, а для посетителя как за грубое нарушение установленных правил поведения на льду, включая штрафы и запрет посещения на срок", - сказал Панеш.
Он уточнил, что отдельная тема для тяжких случаев связана со статьей 238 УК РФ про оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, когда вред наступил из-за отсутствия контроля, перегруза катка или игнорирования очевидных рисков, и в этой же плоскости находится и статья 293 УК РФ о халатности, когда вред становится следствием не активных действий, а системного бездействия ответственных лиц.
"Отсутствие контроля за льдом, дежурного персонала и фиксации инцидентов при массовом катании может рассматриваться как неисполнение служебных обязанностей. Если именно это бездействие привело к тяжкому вреду здоровью, вопрос ответственности выходит за рамки бытовой случайности и приобретает уголовно-правовой характер", - добавил политик.
Панеш считает, что еще один практичный элемент — страхование ответственности организатора массового катания с выплатой на лечение и реабилитацию без ожидания многомесячных споров о вине, с сохранением права регресса к виновному лицу.
"В итоге каток должен перестать быть местом, где травма растворяется в формулировке про случайность, и стать оформленной услугой с обязанностями, фиксацией и ответственностью", - подытожил он.
Версия 2023.1 Beta
