ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных... РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Поступившие инициативы рассмотрим в приоритетном порядке. Важно своевременно совершенствовать нормативную базу, создавать условия для более эффективного противодействия киберпреступности", - сказал Володин
, слова которого приводятся на сайте Госдумы
.
В публикации сообщается, что председатель ГД направил в думский комитет по госстроительству и законодательству законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Уточняется, что согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам, и до года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по ч.4 ст. 13.29 КоАП РФ
и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.
"Введение наказания за нарушение правил продажи сим-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств", - подчеркнул Володин.
Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Ранее была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранцев, добавил он.
По словам Володина, вступившие в силу нормы "показали свою эффективность: по данным правоохранителей, в 2025 году предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества таких преступлений".