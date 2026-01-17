Рейтинг@Mail.ru
ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/gosduma-2068492716.html
ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества
ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества - РИА Новости, 17.01.2026
ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:29:00+03:00
2026-01-17T13:29:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20250416/moshenniki-2011491086.html
https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, технологии
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Технологии
ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества

Володин: ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Поступившие инициативы рассмотрим в приоритетном порядке. Важно своевременно совершенствовать нормативную базу, создавать условия для более эффективного противодействия киберпреступности", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
В публикации сообщается, что председатель ГД направил в думский комитет по госстроительству и законодательству законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Уточняется, что согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам, и до года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по ч.4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с установкой сим-боксов
16 апреля 2025, 05:19
"Введение наказания за нарушение правил продажи сим-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств", - подчеркнул Володин.
Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Ранее была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранцев, добавил он.
По словам Володина, вступившие в силу нормы "показали свою эффективность: по данным правоохранителей, в 2025 году предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества таких преступлений".
Обслуживание клиентов банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Самозапрет на кредиты: суть, как оформить, плюсы и минусы
30 апреля 2025, 11:27
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала