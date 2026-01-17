ГД приоритетно рассмотрит проекты о защите от кибермошенничества

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Поступившие инициативы рассмотрим в приоритетном порядке. Важно своевременно совершенствовать нормативную базу, создавать условия для более эффективного противодействия киберпреступности", - сказал Володин , слова которого приводятся на сайте Госдумы

В публикации сообщается, что председатель ГД направил в думский комитет по госстроительству и законодательству законопроекты об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Уточняется, что согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам, и до года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по ч.4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.

"Введение наказания за нарушение правил продажи сим-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств", - подчеркнул Володин.

Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству. Ранее была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранцев, добавил он.