В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
17.01.2026
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что претензии украинского предпринимателя Рината Ахметова РИА Новости, 17.01.2026
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что претензии украинского предпринимателя Рината Ахметова на якобы активы в Крыму являются фальшивкой, ему на полуострове уже давно ничего не принадлежит.
Ранее Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования украинского предпринимателя Рината Ахметова к России из-за якобы утраты им активов в Крыму.
"Претензии Ахметова на активы в Крыму - фальшивка, ему на полуострове давно уже ничего не принадлежит. Даже французский суд усомнился в фальшивых антироссийских доводах и исковых заявлениях матерого олигарха Ахметова, стоявшего у истоков зарождения масштабной коррупции, поглотившей Украину", - сказал Шеремет.
По его словам, ко многим европейским странам сегодня постепенно возвращается здравомыслие, они не раз пожалели, что связались с Украиной и ее вороватой властью в лице бизнеса и военных преступников.
