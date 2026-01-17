В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что претензии украинского предпринимателя Рината Ахметова на якобы активы в Крыму являются фальшивкой, ему на полуострове уже давно ничего не принадлежит.