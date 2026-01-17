Действующий глава Уганды Мусевени победил на выборах президента

Рейтинг@Mail.ru
16:25 17.01.2026
Президент Уганды Йовери Мусевени
Президент Уганды Йовери Мусевени. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 17 янв - РИА Новости. Действующий глава Уганды Йовери Мусевени одерживает победу на президентских выборах после подсчета бюллетеней со всех участков страны, следует из итоговых результатов, оглашенных избирательной комиссией страны.
"Кандидат Йовери Тибухабурва Кагута Мусевени получил наибольшее количество голосов на выборах... составившие более 50 % действительных голосов, отданных на выборах, комиссия настоящим объявляет избранным кандидата Йовери Тибухабурва Кагута Мусевени", - сказал председатель избиркома Саймон Бьябакама, трансляцию вела вещательная компания Уганды UBC.
По словам председателя избиркома, Мусевени набрал 7,9 миллиона голосов из 11,3 миллиона.
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ
25 мая 2025, 18:35
 
