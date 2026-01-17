https://ria.ru/20260117/glava-2068491028.html
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА - РИА Новости, 17.01.2026
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, главы космических агентств... РИА Новости, 17.01.2026
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА
Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым главой НАСА Айзекманом