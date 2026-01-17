Рейтинг@Mail.ru
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА - РИА Новости, 17.01.2026
13:24 17.01.2026
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, главы космических агентств... РИА Новости, 17.01.2026
сша, дмитрий баканов, джаред айзекман, наса, роскосмос
США, Дмитрий Баканов, Джаред Айзекман, НАСА, Роскосмос
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА

Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым главой НАСА Айзекманом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, главы космических агентств условились встретиться, когда будет удобно обеим сторонам.
"Он только назначен недавно. Мы обменялись контактами и проговорили, когда будет удобно обеим сторонам, встретиться", - сказал Баканов РИА Новости, говоря о возможности контактов с новым руководителем НАСА.
"Ни место, ни время пока еще неизвестно", - добавил он.
В декабре сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА.
Российский космонавт Олег Платонов в составе миссии Crew-11 отправляется на стартовую площадку Космического центра Кеннеди - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
СШАДмитрий БакановДжаред АйзекманНАСАРоскосмос
 
 
