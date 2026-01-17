https://ria.ru/20260117/gidromettsentr-2068471936.html
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна
Зима в феврале в Москве прогнозируется теплой, поэтому и весна придет раньше обычного, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 17.01.2026
россия
москва
марина макарова
гидрометцентр
