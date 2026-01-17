Рейтинг@Mail.ru
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна - РИА Новости, 17.01.2026
10:13 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/gidromettsentr-2068471936.html
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна - РИА Новости, 17.01.2026
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна
Зима в феврале в Москве прогнозируется теплой, поэтому и весна придет раньше обычного, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:13:00+03:00
2026-01-17T10:13:00+03:00
россия
москва
марина макарова
гидрометцентр
россия
москва
россия, москва, марина макарова, гидрометцентр
Россия, Москва, Марина Макарова, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна

Метеоролог Макарова: зима в феврале в Москве ожидается теплой

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Иван Бельков. Зима в феврале в Москве прогнозируется теплой, поэтому и весна придет раньше обычного, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы", - сказала Макарова.
По ее словам, весна приходит раньше на юго-западе Европейской части России и "фронт весны движется в северо-восточном направлении".
