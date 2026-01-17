Рейтинг@Mail.ru
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/germaniya-2068550595.html
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы - РИА Новости, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
Угроза президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии - признак слабости Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Немецкого института... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T22:09:00+03:00
2026-01-17T22:09:00+03:00
в мире
гренландия
европа
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_61ee1640fe46dcc6ba50abfade06e624.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068537222.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068389981.html
гренландия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_170618ec3199b6adf56926cfe3c2c499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, европа, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Европа, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы

Reuters: Фратцшера назвал угрозу Трампа пошлинами признаком слабости Европы

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии - признак слабости Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фратцшера.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Правительство ФРГ в этот же день заявило, что приняло к сведению слова американского лидера, сейчас оно находится в "самой тесной координации" с европейскими партнерами.
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
Вчера, 19:42
"Угроза пошлинами от президента Дональда Трампа для того, чтобы наказать европейские страны за Гренландию - это признак слабости Европы и ее неспособности действовать", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на эксперта.
Фратцшер, слова которого привело издание, напомнил, что Европа уже не раз уступала американскому президенту вместо того, чтобы отстаивать свои интересы.
"Эта ошибка теперь будет преследовать нас... (Трамп - ред.) продолжит шантажировать Европу до тех пор, пока Европа... не покажет твердость характера и не начнет действовать мудрее", - заключил глава института.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
16 января, 18:49
 
В миреГренландияЕвропаСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала