В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии - признак слабости Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фратцшера.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Правительство ФРГ в этот же день заявило, что приняло к сведению слова американского лидера, сейчас оно находится в "самой тесной координации" с европейскими партнерами.
"Угроза пошлинами от президента Дональда Трампа для того, чтобы наказать европейские страны за Гренландию - это признак слабости Европы и ее неспособности действовать", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на эксперта.
Фратцшер, слова которого привело издание, напомнил, что Европа уже не раз уступала американскому президенту вместо того, чтобы отстаивать свои интересы.
"Эта ошибка теперь будет преследовать нас... (Трамп - ред.) продолжит шантажировать Европу до тех пор, пока Европа... не покажет твердость характера и не начнет действовать мудрее", - заключил глава института.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.