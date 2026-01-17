Почти половина немцев готовы бойкотировать ЧМ, если США захватят Гренландию

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти половина немцев поддержит возможный бойкот Германией чемпионата мира по футболу в США в случае, если Вашингтон решится на военный захват Гренландии, следует из опроса института INSA, который приводит издание Bild.
Опрос проводился 15-16 января среди 1002 немцев. Погрешность не приводится.
В пятницу спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт назвал крайней мерой возможный бойкот чемпионата мира по футболу в США, обсуждаемый на фоне претензий Вашингтона на Гренландию.
Ранее издание Roya News сообщило, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
