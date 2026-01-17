Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 17.01.2026 (обновлено: 17:12 17.01.2026)
Слабость бундесвера ставит под сомнение реализацию плана канцлера Германии Фридриха Мерца по развертыванию военных сил на Украине, пишет Die Welt. РИА Новости, 17.01.2026
"В боевом режиме": в Германии сделали заявление о плане против России

Welt: слабость бундесвера рушит план Мерца развернуть войска на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Слабость бундесвера ставит под сомнение реализацию плана канцлера Германии Фридриха Мерца по развертыванию военных сил на Украине, пишет Die Welt.
"Пока в бундесвере нет ни одной бригады, которая по стандартам НАТО была бы действительно боеготовой и способной длительно находиться в боевом режиме. <…> Из-за проблем с цифровизацией сухопутных войск боеготовность сейчас даже снижается. К этому добавляется растущая потребность в инструкторах и учебном персонале, закрывать их приходится за счет сил, которые и без того крайне нужны в войсках. Помимо этого, оснащение техникой и вооружением все еще не достаточное; ситуация сможет заметно улучшиться лишь в ближайшие годы. Банально не хватает людей: персонал уходит на внедрение нового формата службы, а затем людских ресурсов нет там, где требуется реальная готовность к бою", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, заявления немецких политиков о предоставлении гарантий безопасности для Украины "упираются в то, что боеготовность бундесвера по-прежнему не безгранична".
Шестого декабря в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Мерц 8 декабря в четверг предложил вынести на обсуждение правящей коалиции Германии вопросы поддержки Украины, в том числе участие страны в создании многонациональных сил. Он также заявил, что формирование и развертывание таких сил возможно только в случае заключения мирного соглашения и потребует согласия России.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов Североатлантического альянса на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией конфликта. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
