МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкое правительство должно начать диалог с российским президентом Владимиром Путиным, призвал глава партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в интервью Welt.
«
"Правительство Германии должно наконец поговорить с Путиным, чтобы прервать спираль эскалации", — заявил он.
Хрупалла также считает, что Владимир Зеленский должен пойти на уступки ради прекращения боевых действий.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.