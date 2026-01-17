Рейтинг@Mail.ru
13:10 17.01.2026 (обновлено: 14:15 17.01.2026)
В Германии сделали громкое заявление о Путине и Зеленском
в мире, германия, франция, италия, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, politico, welt
В мире, Германия, Франция, Италия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Politico, Welt
В Германии сделали громкое заявление о Путине и Зеленском

Председатель АдГ Хрупалла призвал Германию вести диалог с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над бундестагом
Национальный флаг Германии над бундестагом - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над бундестагом. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкое правительство должно начать диалог с российским президентом Владимиром Путиным, призвал глава партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в интервью Welt.
«
"Правительство Германии должно наконец поговорить с Путиным, чтобы прервать спираль эскалации", — заявил он.
Хрупалла также считает, что Владимир Зеленский должен пойти на уступки ради прекращения боевых действий.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На Западе резко высказались о неожиданном решении Украины по Черному морю
