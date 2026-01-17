СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА Новости и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.

Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он был создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.