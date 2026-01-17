Рейтинг@Mail.ru
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/germanija-2068483859.html
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА - РИА Новости, 17.01.2026
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА
Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:12:00+03:00
2026-01-17T12:12:00+03:00
москва
германия
михаил филиппов (актер театра и кино, народный артист россии )
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260108/khischeniya-2066838157.html
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, германия, михаил филиппов (актер театра и кино, народный артист россии ), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Германия, Михаил Филиппов (Актер театра и кино, народный артист России ), Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА

Цветаев: грамоту со взрывчаткой для покушения на Филиппова отправили из Германии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА Новости и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.
В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.
"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву", - рассказал Цветаев.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он был создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов
8 января, 07:33
 
МоскваГерманияМихаил Филиппов (Актер театра и кино, народный артист России )Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала