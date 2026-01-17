СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву, рассказал РИА Новости и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.
В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.
"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву", - рассказал Цветаев.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он был создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.