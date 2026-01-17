Нацкомитет по управлению Газой возглавит палестинский экс-министр

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Национальный координационный комитет по управлению Газой, известный как "Совет мира" в рамках восстановления сектора, возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон, сообщил в субботу Белый дом.
"Национальный координационный комитет по управлению Газой возглавит доктор Али Шаат, пользующийся широким уважением технократический лидер, который будет курировать восстановление основных государственных услуг, воссоздание гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе, закладывая при этом основу для долгосрочного, самодостаточного управления. Доктор Шаат обладает богатым опытом в области государственного управления, экономического развития и международного сотрудничества и пользуется широким уважением за свое прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы", - говорится в заявлении администрации США.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.