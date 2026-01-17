В состав совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр

"Каждый член исполнительного совета будет курировать определенное направление деятельности, имеющее решающее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа и обеспечения его долгосрочного успеха, включая, помимо прочего, наращивание потенциала управления, региональные отношения, реконструкцию, привлечение инвестиций, крупномасштабное финансирование и мобилизацию капитала", - отмечает Белый дом.