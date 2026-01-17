В состав совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. В состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщил в субботу Белый дом.
"Для реализации концепции Совета мира - под председательством президента Дональда Дж. Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров, обладающих опытом в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в заявлении.
В состав совета также вошел миллиардер Марк Роуэн.
"Каждый член исполнительного совета будет курировать определенное направление деятельности, имеющее решающее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа и обеспечения его долгосрочного успеха, включая, помимо прочего, наращивание потенциала управления, региональные отношения, реконструкцию, привлечение инвестиций, крупномасштабное финансирование и мобилизацию капитала", - отмечает Белый дом.
Трамп также назначил старших советников совета, ими стал чиновник Белого дома Джош Грюнбаум, ранее принимавший участие в переговорах с Украиной, а также Алье Лайтстоун, в первый президентский срок Трампа исполнявший роль спецпосланника по вопросам экономической нормализации на Ближнем Востоке. В полномочия старших советников будет входить реализация решений совета, ежедневная координация операционной деятельности.
Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов "Совета мира".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.