01:14 17.01.2026 (обновлено: 01:42 17.01.2026)
В состав совета мира по Газе вошли Рубио, Уиткофф, Кушнер и Тони Блэр
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
марко рубио
стив уиткофф
всемирный банк
обострение палестино-израильского конфликта
сша
великобритания
израиль
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, всемирный банк, обострение палестино-израильского конфликта, джаред кушнер, оон, хамас, израиль
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Всемирный банк, Обострение палестино-израильского конфликта, Джаред Кушнер, ООН, ХАМАС, Израиль
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. В состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщил в субботу Белый дом.
"Для реализации концепции Совета мира - под председательством президента Дональда Дж. Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров, обладающих опытом в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в заявлении.
Дональд Трамп
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН
00:48
В состав совета также вошел миллиардер Марк Роуэн.
"Каждый член исполнительного совета будет курировать определенное направление деятельности, имеющее решающее значение для стабилизации ситуации в секторе Газа и обеспечения его долгосрочного успеха, включая, помимо прочего, наращивание потенциала управления, региональные отношения, реконструкцию, привлечение инвестиций, крупномасштабное финансирование и мобилизацию капитала", - отмечает Белый дом.
Трамп также назначил старших советников совета, ими стал чиновник Белого дома Джош Грюнбаум, ранее принимавший участие в переговорах с Украиной, а также Алье Лайтстоун, в первый президентский срок Трампа исполнявший роль спецпосланника по вопросам экономической нормализации на Ближнем Востоке. В полномочия старших советников будет входить реализация решений совета, ежедневная координация операционной деятельности.
Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов "Совета мира".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Вчера, 04:16
 
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампМарко РубиоСтив УиткоффВсемирный банкОбострение палестино-израильского конфликтаДжаред КушнерООНХАМАСИзраиль
 
 
Версия 2023.1 Beta
