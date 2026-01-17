Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе растут из-за резкого похолодания, относительно низких запасов газа в подземных хранилищах и роста спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

Биржевые цены на газ в Европе в четверг впервые с 8 октября 2025 года превысили 400 долларов за тысячу кубометров. Во время торговой сессии в пятницу они прибавляли на пике 14,4%, превышая 455 долларов.

"Текущий рост цен на газ в Европе обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов: во‑первых, похолодание из‑за арктических воздушных масс привело к резкому увеличению спроса на газ для отопления и генерации", - отметила Белова.

Температура опустилась до минимальных значений за девять лет, а наблюдаемое снижение объемов выработки электроэнергии ВЭС еще больше усилило зависимость от газа, уточнила она.

"Во‑вторых, запасы в ПХГ приближаются к 50% (что почти на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня за пять лет), что создает риски нехватки ресурсов при резком росте спроса", - добавила Белова.

Наконец, шторм во Франции вынудил отключить часть атомных электростанций, дополнительно увеличив потребность в голубом топливе, указала она.

Руководитель центра по аналитике российских акций " БКС Мир инвестиций " Кирилл Бахтин согласен, что цены на газ выросли из-за резкого похолодания. Среди других факторов он назвал опасения относительно стабильности поставок СПГ из-за ситуации вокруг Ирана и временное снижение ветрогенерации в регионе.

Пробьют ли цены $500

Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнениях о динамике газовых котировок в Европе.

"Считаем очень низкой вероятность достижения котировками газа 500 долларов за тысячу кубометров: уже более половины календарной зимы прошло, а отопительный сезон традиционно заканчивается в первой половине марта", - сказал Бахтин.

Маловероятно, что цены еще существенно вырастут, поскольку низкие температуры вряд ли продлятся долго, а ситуация с Ираном, влияющая на СПГ из Катара ОАЭ , пока не грозит резкой эскалацией, добавил он.

В ближайшие недели эксперт ожидает устойчивый тренд на снижение котировок газа в европейском регионе, уже через несколько недель будет "очевидно, что отопительный сезон в Европе завершился без проблем".

"Спотовые газовые котировки в ЕС , особенно суточные, могут легко превысить 500 долларов за тысячу кубометров, а при серьезном дефиците - и вовсе "пробить" 1000 долларов", - считает Белова.

Каким будет 2026 год для газовых котировок

Эксперты сошлись в прогнозе средних цен на газ в 2026 году - выше 350 долларов за тысячу кубометров.

По словам Беловой, в течение этого года ряд обстоятельств будет оказывать сдерживающее влияние на динамику цен: прежде всего - прогнозируемый избыток СПГ на глобальном рынке и вероятное снижение котировок на нефть, а значительная часть СПГ-контрактов индексируется именно к нефтяным ценам.

В результате в базовом сценарии средняя спотовая цена на газ в ЕС в 2026 году составит 350-400 долларов за тысячу кубометров, спрогнозировала она. При этом высокая волатильность сохранится - она будет определяться изменчивостью погодных условий и колебаниями геополитической обстановки, предупредила эксперт.