Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 17.01.2026 (обновлено: 03:27 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/gaz-2068450307.html
Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе
Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 17.01.2026
Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе растут из-за резкого похолодания, относительно низких запасов газа в подземных хранилищах и роста спроса на голубое топливо из-за шторма во РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T03:25:00+03:00
2026-01-17T03:27:00+03:00
европа
франция
иран
евросоюз
бкс мир инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
https://ria.ru/20260116/gaz-2068377857.html
https://ria.ru/20250902/gaz-2039002401.html
https://ria.ru/20251228/gazprom-2065176134.html
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051126925.html
https://ria.ru/20250917/frantsija-2042471888.html
европа
франция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, франция, иран, евросоюз, бкс мир инвестиций, в мире
Европа, Франция, Иран, Евросоюз, БКС Мир инвестиций, В мире
Эксперт объяснила рост цен на газ в Европе

РИА Новости: Белова объяснила, что цены на газ в ЕС растут из-за похолодания

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе растут из-за резкого похолодания, относительно низких запасов газа в подземных хранилищах и роста спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг впервые с 8 октября 2025 года превысили 400 долларов за тысячу кубометров. Во время торговой сессии в пятницу они прибавляли на пике 14,4%, превышая 455 долларов.
Рабочий на территории Центрально-Европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Цены на газ в Европе установили рекорд впервые с июня 2025 года
Вчера, 17:52
"Текущий рост цен на газ в Европе обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов: во‑первых, похолодание из‑за арктических воздушных масс привело к резкому увеличению спроса на газ для отопления и генерации", - отметила Белова.
Температура опустилась до минимальных значений за девять лет, а наблюдаемое снижение объемов выработки электроэнергии ВЭС еще больше усилило зависимость от газа, уточнила она.
"Во‑вторых, запасы в ПХГ приближаются к 50% (что почти на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня за пять лет), что создает риски нехватки ресурсов при резком росте спроса", - добавила Белова.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы
2 сентября 2025, 08:51
Наконец, шторм во Франции вынудил отключить часть атомных электростанций, дополнительно увеличив потребность в голубом топливе, указала она.
Руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин согласен, что цены на газ выросли из-за резкого похолодания. Среди других факторов он назвал опасения относительно стабильности поставок СПГ из-за ситуации вокруг Ирана и временное снижение ветрогенерации в регионе.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Европа продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в хранилищах
28 декабря 2025, 14:25

Пробьют ли цены $500

Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись во мнениях о динамике газовых котировок в Европе.
"Считаем очень низкой вероятность достижения котировками газа 500 долларов за тысячу кубометров: уже более половины календарной зимы прошло, а отопительный сезон традиционно заканчивается в первой половине марта", - сказал Бахтин.
Маловероятно, что цены еще существенно вырастут, поскольку низкие температуры вряд ли продлятся долго, а ситуация с Ираном, влияющая на СПГ из Катара и ОАЭ, пока не грозит резкой эскалацией, добавил он.
В ближайшие недели эксперт ожидает устойчивый тренд на снижение котировок газа в европейском регионе, уже через несколько недель будет "очевидно, что отопительный сезон в Европе завершился без проблем".
"Спотовые газовые котировки в ЕС, особенно суточные, могут легко превысить 500 долларов за тысячу кубометров, а при серьезном дефиците - и вовсе "пробить" 1000 долларов", - считает Белова.
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
28 октября 2025, 11:42

Каким будет 2026 год для газовых котировок

Эксперты сошлись в прогнозе средних цен на газ в 2026 году - выше 350 долларов за тысячу кубометров.
По словам Беловой, в течение этого года ряд обстоятельств будет оказывать сдерживающее влияние на динамику цен: прежде всего - прогнозируемый избыток СПГ на глобальном рынке и вероятное снижение котировок на нефть, а значительная часть СПГ-контрактов индексируется именно к нефтяным ценам.
В результате в базовом сценарии средняя спотовая цена на газ в ЕС в 2026 году составит 350-400 долларов за тысячу кубометров, спрогнозировала она. При этом высокая волатильность сохранится - она будет определяться изменчивостью погодных условий и колебаниями геополитической обстановки, предупредила эксперт.
Бахтин спрогнозировал среднюю цену на газ на 2026 год в Европе в 365 долларов за тысячу кубометров.
Флаги Франции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Во Франции средний счет за газ вырос вдвое за десять лет
17 сентября 2025, 14:05
 
ЕвропаФранцияИранЕвросоюзБКС Мир инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала