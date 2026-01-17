https://ria.ru/20260117/fsb-2068478512.html
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР - РИА Новости, 17.01.2026
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР
В Хабаровском крае и КБР предотвратили теракты против представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.01.2026
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии. Задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и подросток в Кабардино-Балкарии, готовивший покушение на сотрудников полиции в Нальчике.
