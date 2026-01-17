Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае и КБР предотвратили теракты против представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в заявлении.

Среди задержанных — выходец из Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае, и житель КБР 2009 года рождения.

Как уточнили в СК , в октябре прошлого года 16-летний подросток записал видеообращение к лидерам террористической организации и вступил в нее. По указанию куратора он готовил нападение с использованием взрывного устройства и оружия на полицейских в Нальчике

Злоумышленники получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. В изъятых у них устройствах нашли переписки с боевиками, где содержатся способы совершения преступлений и фотографии предполагаемых жертв.