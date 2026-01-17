Рейтинг@Mail.ru
11:47 17.01.2026 (обновлено: 14:54 17.01.2026)
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР
В Хабаровском крае и КБР предотвратили теракты против представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.01.2026
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии. Задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и подросток в Кабардино-Балкарии, готовивший покушение на сотрудников полиции в Нальчике.
происшествия, хабаровский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Нальчик, Центральная Азия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае и КБР предотвратили теракты против представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в заявлении.
Среди задержанных — выходец из Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае, и житель КБР 2009 года рождения.
Как уточнили в СК, в октябре прошлого года 16-летний подросток записал видеообращение к лидерам террористической организации и вступил в нее. По указанию куратора он готовил нападение с использованием взрывного устройства и оружия на полицейских в Нальчике.
Злоумышленники получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. В изъятых у них устройствах нашли переписки с боевиками, где содержатся способы совершения преступлений и фотографии предполагаемых жертв.
Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации и приготовлении к теракту группой лиц.
