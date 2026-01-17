Рейтинг@Mail.ru
13:52 17.01.2026 (обновлено: 14:05 17.01.2026)
ФСБ показала задержания планировавших теракты в Хабаровском крае и КБР
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики.
Из предоставленного РИА Новости ЦОС ФСБ видеоролика следует, что задержанные вели переписки в мессенджере Telegram с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций.
Также на видео показаны обнаруженные у злоумышленников изготовленные ими самодельные взрывные и зажигательные устройства.
ФСБ рассказала о подозреваемом в подготовке теракта в Хабаровском крае
