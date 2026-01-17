ФСБ показала задержания планировавших теракты в Хабаровском крае и КБР

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики.

Также на видео показаны обнаруженные у злоумышленников изготовленные ими самодельные взрывные и зажигательные устройства.