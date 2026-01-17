АдГ не станет продвигать воинскую обязанность

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Пока продолжаются военные конфликты, прежде всего на Украине, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не будет вносить инициативу о введении воинской обязанности, заявил ее сопредседатель Тино Крупалла.

Ранее немецкий бундестаг и бундесрат одобрили закон о новом формате службы в Германии, который, за исключением отдельных ном, вступит в силу 1 января 2026 года.

Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.