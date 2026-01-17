Рейтинг@Mail.ru
АдГ не станет продвигать воинскую обязанность - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/frg-2068504896.html
АдГ не станет продвигать воинскую обязанность
АдГ не станет продвигать воинскую обязанность - РИА Новости, 17.01.2026
АдГ не станет продвигать воинскую обязанность
Пока продолжаются военные конфликты, прежде всего на Украине, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не будет вносить инициативу о введении воинской... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:55:00+03:00
2026-01-17T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
тино крупалла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260117/lider-2068493274.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, тино крупалла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Тино Крупалла
АдГ не станет продвигать воинскую обязанность

АдГ не станет продвигать воинскую обязанность, пока идет конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Пока продолжаются военные конфликты, прежде всего на Украине, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не будет вносить инициативу о введении воинской обязанности, заявил ее сопредседатель Тино Крупалла.
"Пока продолжаются военные конфликты, прежде всего на Украине, мы не будем вносить инициативу о введении воинской обязанности", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
При этом он отметил, что в целом представители АдГ поддерживают воинскую обязанность, однако они не доверяют федеральному правительству Германии в том, что призывников не направят в зоны боевых действий. "Во время кризиса с коронавирусом правительство уже нарушало Основной закон. Это оставило след", - пояснил Крупалла.
Ранее немецкий бундестаг и бундесрат одобрили закон о новом формате службы в Германии, который, за исключением отдельных ном, вступит в силу 1 января 2026 года.
Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияТино Крупалла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала