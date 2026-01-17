Рейтинг@Mail.ru
ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО - РИА Новости, 17.01.2026
01:41 17.01.2026
ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО
ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок применения налоговой льготы в виде освобождения от транспортного налога для участников специальной... РИА Новости, 17.01.2026
ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок применения налоговой льготы в виде освобождения от транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, следует из соответствующего письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Право на льготу имеют ветераны боевых действий, а также лица, принимающие или принимавшие участие в СВО, среди которых в том числе военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел, а также сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции на приграничных территориях и другие.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог
8 января, 02:30
Льгота по транспортному налогу предусматривается и в отношении членов семей указанных лиц, а также членов семей военнослужащих, органов госохраны, проходящих военную службу по контракту на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К членам семей относятся - супруг (супруга); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, и лица, находящиеся на иждивении.
Освобождение от транспортного налога предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика вне зависимости от их количества. Для применения льготы периодом участия в СВО признается весь налоговый период, то есть календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО независимо от срока такого участия в течение налогового периода. Членам семей соответствующая налоговая льгота предоставляется только за период участия указанных лиц в СВО.
Заявление на льготу и документы, подтверждающие право на нее, необходимо предоставить в налоговый орган - по почте, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика.
Налоговая льгота может быть начислена и автоматически, если налогоплательщик не направит в ФНС соответствующее уведомление. В этом случае она будет рассчитана в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Исключением являются легковые автомобили средней стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых налог исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о налоговых льготах для ряда граждан
28 ноября 2025, 17:32
Предельный срок для представления заявления на льготу не предусматривается Налоговым кодексом. Так, заявление может быть подано за любой налоговый период, в котором возникло право на налоговую льготу. Заявление о льготе рассматривается в течение одного месяца со дня его получения.
Перерасчет налога в связи с предоставлением льготы налоговый орган проводит с того налогового периода, когда у налогоплательщика возникло право на льготу, но не ранее 2022 года. О результатах перерасчета можно получить информацию в личном кабинете налогоплательщика или в налоговом органе.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предоставлении льгот участникам СВО
17 декабря 2025, 14:48
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
