Стубб прокомментировал заявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии

"Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления", - написал Стубб в соцсети X.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.