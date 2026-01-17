Стубб прокомментировал заявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проблемы между союзниками лучше решать путем обсуждения, а не путем давления, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления", - написал Стубб в соцсети X.
Президент Финляндии добавил, что европейские страны поддерживают Данию и Гренландию.
"Укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии первостепенное значение. В этом также заключается цель возглавляемых Данией и скоординированных с союзниками действий в Гренландии", - написал финский президент.
По словам Стубба, диалог с США продолжается.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.