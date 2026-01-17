В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен.

"В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну", - сказал Лахтинен.