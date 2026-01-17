В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен.
Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
15 января, 15:53
"В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну", - сказал Лахтинен.
По его словам, число российских граждан, въехавших в Финляндию через внешние границы в 2025 году, составило около 13,5 тысячи.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.