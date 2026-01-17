Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/finljandija-2068466831.html
В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году
В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году - РИА Новости, 17.01.2026
В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году
Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:59:00+03:00
2026-01-17T08:59:00+03:00
в мире
россия
финляндия
лапландия
дмитрий песков
павел кузнецов
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
https://ria.ru/20260115/mid-2068092595.html
https://ria.ru/20260116/finljandija-2068326706.html
россия
финляндия
лапландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, лапландия, дмитрий песков, павел кузнецов, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Лапландия, Дмитрий Песков, Павел Кузнецов, Мария Захарова
В Финляндии 30 россиянам отказали во въезде в 2025 году

РИА Новости: тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен.
Газета Helsingin Sanomat сообщила в четверг, что пяти гражданам России отказали во въезде в финскую Лапландию, несмотря на наличие шенгенской визы.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
15 января, 15:53
"В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну", - сказал Лахтинен.
По его словам, число российских граждан, въехавших в Финляндию через внешние границы в 2025 году, составило около 13,5 тысячи.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Финляндии задержали трех немцев, пересекших границу с Россией
Вчера, 15:32
 
В миреРоссияФинляндияЛапландияДмитрий ПесковПавел КузнецовМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала