Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно

РИМ, 17 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металлического сырья, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ведомства.

"Судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод в Черном море с грузом в 33 000 тонн черных металлов, было подвергнуто срочному превентивному аресту", - говорится в сообщении.

Основанием для ареста стал регламент ЕС №833/2014 о запрете на экспорт и импорт в РФ и последующие пакеты санкций, принятые в связи с конфликтом на Украине . Как отмечает Фингвардия, эти документы предусматривают запрет на коммерческие операции в ряде российских портов, импорт отдельных категорий товаров, а также предусматривает ограничения в отношении физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки.

После прибытия судна в порт Бриндизи автоматизированные системы таможенной службы отобрали его импортную декларацию для дополнительной проверки и анализа рисков в связи с происхождением груза и его характеристиками. "В ходе последующих совместных проверок… были выявлены серьезные несоответствия, подделки и искажения в судовой документации, касающейся мест остановок и операций по погрузке", - говорится в заявлении.

Как установили сотрудники Финансовой гвардии, анализ документов и данных электронной навигационной системы показал, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября, "проводя запрещенные операции по погрузке товара". Также установлено, что Автоматическая идентификационная система (AIS) была отключена при приближении к порту Новороссийска, предположительно с целью уклонения от геолокационного контроля и затруднения работы надзорных органов.

Утверждается, что капитан судна якобы "препятствовал разбирательству", а также "вводил проверяющих в заблуждение" своими заявлениями.

Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа помещены под следствие за якобы обход ограничительных мер ЕС, заявили в ведомстве.

Представители управления Бриндизи в разговоре с РИА Новости отказались назвать имя корабля и подробности операции, включая состав экипажа. В открытых источниках, отслеживающих морское движение, информации о находящемся в порту на юге Италии грузовом судне не содержится.