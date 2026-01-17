Рейтинг@Mail.ru
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого
18:51 17.01.2026
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого - РИА Новости, 17.01.2026
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого
Российский видеоблогер-пранкер Виталий Здоровецкий, девять месяцев отбывавший наказание в виде тюремного заключения на Филиппинах, был депортирован в Россию в... РИА Новости, 17.01.2026
филиппины
россия
в мире, филиппины, россия, youtube
В мире, Филиппины, Россия, YouTube
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого

Филиппины депортировали в РФ российского треш-блогера Здоровецкого

© Фото : Бюро иммиграции Филиппин Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский видеоблогер-пранкер Виталий Здоровецкий, девять месяцев отбывавший наказание в виде тюремного заключения на Филиппинах, был депортирован в Россию в субботу вечером, сообщили в миграционной службе Филиппин.
В начале апреля 2025 года бюро иммиграции Филиппин арестовало Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям. По данным местных СМИ, 33-летний треш-блогер в прямой трансляции схватил охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. Впоследствии он был привлечен к уголовной ответственности и девять месяцев отбывал наказание в республике. В четверг филиппинская газета PhilStar со ссылкой на миграционную службу страны сообщила о депортации треш-блогера "в ближайшие недели".
"Мы только что депортировали Виталия, буквально час назад", - заявила в субботу представитель миграционной службы Дана Сандовал. Ее слова приводит филиппинский портал ABS-CBN.
Сандовал добавила, что Здоровецкий был депортирован прямым рейсом из города Калибо.
Представитель миграционной службы подчеркнула, что российский блогер уже внесен в черный список на Филиппинах как "нежелательное иностранное лицо", в связи с чем теперь ему запрещен повторный въезд в страну.
В пятницу посольство РФ на Филиппинах подтвердило РИА Новости планы по депортации Здоровецкого в ближайшее время и подчеркнуло, что российское диппредставительство взаимодействует с местными властями по этому вопросу. В посольстве также отметили, что с момента задержания российского блогера посольство РФ находилось в постоянном контакте с госструктурами Филиппин, а также с родственниками и адвокатами Здоровецкого.
Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом. Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
