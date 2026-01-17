Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский видеоблогер-пранкер Виталий Здоровецкий, девять месяцев отбывавший наказание в виде тюремного заключения на Филиппинах, был депортирован в Россию в субботу вечером, сообщили в миграционной службе Филиппин.

Представитель миграционной службы подчеркнула, что российский блогер уже внесен в черный список на Филиппинах как "нежелательное иностранное лицо", в связи с чем теперь ему запрещен повторный въезд в страну.