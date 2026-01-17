Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/filippiny-2068522037.html
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек - РИА Новости, 17.01.2026
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек
Количество погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 35 человек, сообщила в субботу филиппинская... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:26:00+03:00
2026-01-17T17:26:00+03:00
в мире
себу
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891767_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_895e8eaec0a2758455698c842de823e7.jpg
https://ria.ru/20260110/filippiny-2067119305.html
https://ria.ru/20260106/filippiny-2066605918.html
https://ria.ru/20260113/lavina-2067505340.html
себу
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066891767_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_d5fc8ebb477c873bfdeae571881bfd43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, себу, филиппины
В мире, Себу, Филиппины
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек

Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до 35 человек

© Фото : Cebu City MayorПоследствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Cebu City Mayor
Последствия схода оползня в городе Себу на Филиппинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 35 человек, сообщила в субботу филиппинская газета PhilStar.
Оползень сошел 8 января в 16.17 по местному времени (11.17 мск) на свалке в квартале Биналив в Себу, после чего на место происшествия немедленно направили спасательные и медицинские службы. В среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти передало, что число погибших в результате инцидента возросло до 20.
Последствия схода оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Число погибших при сходе оползня на Филиппинах возросло до четырех человек
10 января, 14:17
"Спустя девять дней после смертоносного схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу местные власти подтвердили, что по состоянию на субботу, 17 января, погибли 35 человек, 18 пострадали", - говорится в материале издания.
По словам члена городского совета Себу Дэвида Тумулака, которые привела газета, местные власти продолжают вести поисково-спасательные операции: все еще ищут одного человека, остающегося под завалами. По данным издания, в субботу из-под завалов удалось извлечь еще два тела погибших, личности которых пока не удалось установить. В то же время, добавила газета, 14 из 18 пострадавших в результате инцидента выписали из больницы, четверо оставшихся все еще продолжают проходить лечение.
По версии местных властей и представителей министерства окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, обследовавших место происшествия, катастрофу спровоцировало плохое управление отходами и превышение всех норм безопасности из-за скопления мусора, а также многократная срезка грунта и уничтожение почвенного покрова.
Вместе с тем представители управляющей свалкой компании предположили, что причиной оползня могло стать землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в сентябре 2025 года, которое, предположительно, ослабило грунт под скоплениями мусора.
Извержение вулкана Майон на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон
6 января, 13:15
После трагедии филиппинские власти вынесли предписание о прекращении деятельности местной компании Prime Integrated Waste Solutions, входящей в группу компаний Razon и управляющей указанной мусорной свалкой. Министерство окружающей среды и природных ресурсов обязало организацию приостановить работу на основной площадке приема отходов в Себу, но при этом продолжить поисковые и восстановительные работы в координации с государственными ведомствами.
Ранее власти Себу объявили пятницу днем траура по жертвам схода оползня. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, после чего из национального фонда экстренного реагирования выдели примерно 503 тысячи долларов на проведение работ по вывозу мусора.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
13 января, 06:01
 
В миреСебуФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала