На Филиппинах из-за схода оползня погибли 35 человек

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 35 человек, сообщила в субботу филиппинская газета Количество погибших при сходе оползня из-за скопления мусора на свалке в городе Себу на Филиппинах возросло до 35 человек, сообщила в субботу филиппинская газета PhilStar

Оползень сошел 8 января в 16.17 по местному времени (11.17 мск) на свалке в квартале Биналив в Себу , после чего на место происшествия немедленно направили спасательные и медицинские службы. В среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти передало, что число погибших в результате инцидента возросло до 20.

"Спустя девять дней после смертоносного схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу местные власти подтвердили, что по состоянию на субботу, 17 января, погибли 35 человек, 18 пострадали", - говорится в материале издания.

По словам члена городского совета Себу Дэвида Тумулака, которые привела газета, местные власти продолжают вести поисково-спасательные операции: все еще ищут одного человека, остающегося под завалами. По данным издания, в субботу из-под завалов удалось извлечь еще два тела погибших, личности которых пока не удалось установить. В то же время, добавила газета, 14 из 18 пострадавших в результате инцидента выписали из больницы, четверо оставшихся все еще продолжают проходить лечение.

По версии местных властей и представителей министерства окружающей среды и природных ресурсов Филиппин , обследовавших место происшествия, катастрофу спровоцировало плохое управление отходами и превышение всех норм безопасности из-за скопления мусора, а также многократная срезка грунта и уничтожение почвенного покрова.

Вместе с тем представители управляющей свалкой компании предположили, что причиной оползня могло стать землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в сентябре 2025 года, которое, предположительно, ослабило грунт под скоплениями мусора.

После трагедии филиппинские власти вынесли предписание о прекращении деятельности местной компании Prime Integrated Waste Solutions, входящей в группу компаний Razon и управляющей указанной мусорной свалкой. Министерство окружающей среды и природных ресурсов обязало организацию приостановить работу на основной площадке приема отходов в Себу, но при этом продолжить поисковые и восстановительные работы в координации с государственными ведомствами.