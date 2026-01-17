Рейтинг@Mail.ru
"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/evrosoyuz-2068545270.html
"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины
"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины - РИА Новости, 17.01.2026
"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины
Возможное вступление Украины в Европейский союз сильно подорвет бюджет сообщества, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:56:00+03:00
2026-01-17T20:56:00+03:00
в мире
украина
киев
болгария
евросоюз
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_4e5e5f6456a694df875211151c208205.jpg
https://ria.ru/20260117/orban-2068513594.html
https://ria.ru/20260117/rossiya-2068505524.html
украина
киев
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_133:0:2218:1564_1920x0_80_0_0_f55390e633cee4b91432cb0d4f6398f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, болгария, евросоюз, мвф
В мире, Украина, Киев, Болгария, Евросоюз, МВФ
"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины

NZZ: вступление Украины в Евросоюз подорвет бюджет объединения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Возможное вступление Украины в Европейский союз сильно подорвет бюджет сообщества, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Вступление Украины в ЕС создаст проблемы не только для Киева, но и для всего Евросоюза. Страна с населением около 38 миллионов человек (на 2024 год) является крупнейшим нынешним кандидатом в ЕС, имеет значительный сельскохозяйственный сектор и бедна: согласно данным МВФ, валовой внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, составляет примерно половину от показателя Болгарии, которая в настоящее время является беднейшим государством — членом ЕС. Из-за этого сочетания факторов Украина может перегрузить нынешние системы трансфертов и взорвать бюджет Евросоюза", — отмечается в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Новое требование Киева поразило Орбана
Вчера, 16:07
При этом, по мнению ведущего аналитика брюссельского аналитического центра European Policy Centre Аманды Пол, вступление Украины в ЕС в 2027 году по-прежнему "не представляется возможным".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
Вчера, 14:56
 
В миреУкраинаКиевБолгарияЕвросоюзМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала