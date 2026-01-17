"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Возможное вступление Украины в Европейский союз сильно подорвет бюджет сообщества, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Вступление Украины в ЕС создаст проблемы не только для Киева, но и для всего Евросоюза. Страна с населением около 38 миллионов человек (на 2024 год) является крупнейшим нынешним кандидатом в ЕС, имеет значительный сельскохозяйственный сектор и бедна: согласно данным МВФ, валовой внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, составляет примерно половину от показателя Болгарии, которая в настоящее время является беднейшим государством — членом ЕС. Из-за этого сочетания факторов Украина может перегрузить нынешние системы трансфертов и взорвать бюджет Евросоюза", — отмечается в материале.
При этом, по мнению ведущего аналитика брюссельского аналитического центра European Policy Centre Аманды Пол, вступление Украины в ЕС в 2027 году по-прежнему "не представляется возможным".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой.