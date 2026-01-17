"Взорвать Евросоюз": на Западе выступили с предупреждением из-за Украины

При этом, по мнению ведущего аналитика брюссельского аналитического центра European Policy Centre Аманды Пол, вступление Украины в ЕС в 2027 году по-прежнему "не представляется возможным".

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.