Европа остается на обочине в многополярном мире, считает лидер АдГ - РИА Новости, 17.01.2026
12:04 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/evropa-2068481506.html
Европа остается на обочине в многополярном мире, считает лидер АдГ
Европа остается на обочине в многополярном мире, считает лидер АдГ
Европа пока остается на обочине в многополярном мире, заявил лидер правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. РИА Новости, 17.01.2026
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Европа пока остается на обочине в многополярном мире, заявил лидер правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Мы должны приспособиться к реальности, в которой великие державы закрепляют за собой сферы влияния", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, комментируя пункт предвыборной программы АдГ в бундестаг, в котором говорится, что его партия приветствует "развитие в сторону многополярного мира".
Он указал на то, что наряду с США все более четко формулируют собственные интересы Россия, Китай и Индия. "Европа до сих пор находится на обочине и должна найти свое место в этом новом мировом порядке. Это не означает поддержку права сильного. В противном случае существует опасность скатиться к третьей мировой войне", - пояснил лидер партии.
Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Москве заявил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира.
