Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 17.01.2026 (обновлено: 23:34 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/es-2068556990.html
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
Послов стран Евросоюза созывают на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на фоне угроз президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:32:00+03:00
2026-01-17T23:34:00+03:00
в мире
гренландия
брюссель
евросоюз
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg
https://ria.ru/20260117/ssha-2068549364.html
гренландия
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_570:513:2617:2048_1920x0_80_0_0_b8df97fbb2d3f706700814e07dabfefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, брюссель, евросоюз, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Брюссель, Евросоюз, США, Дональд Трамп
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии

Reuters: послов ЕС экстренно собирают после угроз Трампа из-за Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Послов стран Евросоюза созывают на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на фоне угроз президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов из ЕС.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Послов ЕС созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на дипломатов из ЕС.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Макрон раскритиковал США за угрозы пошлинами из-за Гренландии
Вчера, 21:51
 
В миреГренландияБрюссельЕвросоюзСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала