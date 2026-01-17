https://ria.ru/20260117/es-2068556990.html
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
Послов стран Евросоюза созывают на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на фоне угроз президента США Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:32:00+03:00
2026-01-17T23:32:00+03:00
2026-01-17T23:34:00+03:00
в мире
гренландия
брюссель
евросоюз
сша
дональд трамп
гренландия
брюссель
сша
В Брюсселе собирают послов ЕС после угроз Трампа пошлинами из-за Гренландии
