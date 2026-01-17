Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.

"План Б существует всегда. О нём не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть", - ответил он на вопрос, что сделает ЕС если план А не сработает и США возьмут военным путем контроль над Гренландией.