Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
13:10 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/es-2068489909.html
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:10:00+03:00
2026-01-17T13:10:00+03:00
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
тео франкен
дональд трамп
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2068185230.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), тео франкен, дональд трамп, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Тео Франкен, Дональд Трамп, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии

Франкен: ЕС не сможет победить США в Гренландии

Флаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.
"Неужели мы собираемся развязывать войну из-за Гренландии? Военное превосходство американцев колоссально, особенно в этом регионе. Достаточно посмотреть на линии снабжения. Мы не можем победить их военным путем. Поэтому прежде всего необходимо сделать всё, чтобы оставаться в рамках плана А", - сказал он.
Франкен уточнил, что план А ЕС заключается в том, чтобы убедить США в том, что ЕС способен самостоятельно урегулировать ситуацию в случае возникновения проблем с безопасностью в Гренландии.
"План Б существует всегда. О нём не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть", - ответил он на вопрос, что сделает ЕС если план А не сработает и США возьмут военным путем контроль над Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Военные учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме отреагировали на отправку европейских военных в Гренландию
15 января, 22:02
15 января, 22:02
 
В миреГренландияСШАВашингтон (штат)Тео ФранкенДональд ТрампЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
