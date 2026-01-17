Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.
"Неужели мы собираемся развязывать войну из-за Гренландии? Военное превосходство американцев колоссально, особенно в этом регионе. Достаточно посмотреть на линии снабжения. Мы не можем победить их военным путем. Поэтому прежде всего необходимо сделать всё, чтобы оставаться в рамках плана А", - сказал он.
"План Б существует всегда. О нём не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть", - ответил он на вопрос, что сделает ЕС если план А не сработает и США возьмут военным путем контроль над Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.