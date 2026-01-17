Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС планирует постепенно отказаться от китайского оборудования
09:41 17.01.2026
СМИ: ЕС планирует постепенно отказаться от китайского оборудования
ЕС готовит постепенный запрет на использование китайского оборудования на объектах критической инфраструктуры, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2026
СМИ: ЕС планирует постепенно отказаться от китайского оборудования

FT: ЕС готовит постепенный запрет на использование китайского оборудования

Здание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЕС готовит постепенный запрет на использование китайского оборудования на объектах критической инфраструктуры, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
"Брюссель предложит постепенно отказаться от сделанного в Китае оборудования в критической инфраструктуре в ЕС", - говорится в статье.
Газета пишет, что в рамках этого предложения может быть запрещено использование оборудования, произведенного компаниями Huawei и ZTE, в телекоммуникационных сетях ЕС, солнечной энергетике и аппаратах для проверки систем безопасности.
По информации издания, соответствующее предложение ЕС может представить 20 января. В рамках него действующие сейчас положения о добровольном отказе от оборудования китайских компаний могут сделать обязательными для стран ЕС. Конкретные сроки будут зависеть от рисков, которые, по оценке ЕС, якобы представляет та или иная компания.
При этом представители затрагиваемых секторов заявили газете об отсутствии надежных альтернатив на фоне того, как ЕС одновременно пытается снизить свою зависимость как от китайских, так и от американских поставщиков.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Китаем из-за России
15 января, 15:45
 
