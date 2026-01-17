https://ria.ru/20260117/es-2068469757.html
СМИ: ЕС планирует постепенно отказаться от китайского оборудования
2026-01-17T09:41:00+03:00
2026-01-17T09:41:00+03:00
2026-01-17T09:41:00+03:00
китай
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
ЕС готовит постепенный запрет на использование китайского оборудования на объектах критической инфраструктуры, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на официальных лиц.
"Брюссель предложит постепенно отказаться от сделанного в Китае
оборудования в критической инфраструктуре в ЕС
", - говорится в статье.
Газета пишет, что в рамках этого предложения может быть запрещено использование оборудования, произведенного компаниями Huawei
и ZTE
, в телекоммуникационных сетях ЕС, солнечной энергетике и аппаратах для проверки систем безопасности.
По информации издания, соответствующее предложение ЕС может представить 20 января. В рамках него действующие сейчас положения о добровольном отказе от оборудования китайских компаний могут сделать обязательными для стран ЕС. Конкретные сроки будут зависеть от рисков, которые, по оценке ЕС, якобы представляет та или иная компания.
При этом представители затрагиваемых секторов заявили газете об отсутствии надежных альтернатив на фоне того, как ЕС одновременно пытается снизить свою зависимость как от китайских, так и от американских поставщиков.