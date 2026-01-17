https://ria.ru/20260117/elektrosnabzhenie-2068556075.html
После отключения электроснабжения в Запорожской области заработал оперштаб
После отключения электроснабжения в Запорожской области заработал оперштаб - РИА Новости, 17.01.2026
После отключения электроснабжения в Запорожской области заработал оперштаб
Оперативный штаб работает из-за отключения электроснабжения в Запорожской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:21:00+03:00
2026-01-17T23:21:00+03:00
2026-01-17T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260117/obstrely-2068544586.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
После отключения электроснабжения в Запорожской области заработал оперштаб
После отключения электроснабжения в Запорожской области начал работу оперштаб