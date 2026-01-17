В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок

Для правильной утилизации новогодней елки необходимо в меню эко-бота выбрать раздел "елки зеленые", написать свой город и улицу или просто отправить геолокацию. Бот сообщит координаты ближайшего пункта приема, время его работы и как будет переработана елка.

По ее словам, условия сдачи во всех городах одинаковые: деревья должны быть чистыми, без пленки, игрушек, мишуры и других украшений, а в зоопарки - обязательно без химической обработки.