Рейтинг@Mail.ru
В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/el-2068458043.html
В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок
В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок - РИА Новости, 17.01.2026
В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок
Российская экологическая партия "Зеленые" создала в Telegram чат-бот, в котором собраны все адреса пунктов сбора живых елей в России, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:01:00+03:00
2026-01-17T06:01:00+03:00
общество
россия
калининград
камчатка
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/72/1563717291_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_fb982098ee9537f8c094e6ec9255a5f1.jpg
https://ria.ru/20251227/elka-2065009577.html
https://ria.ru/20260108/elka-2066823937.html
россия
калининград
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/72/1563717291_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5ad8d19157b99e9dec78dda35718501b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калининград, камчатка, telegram
Общество, Россия, Калининград, Камчатка, Telegram
В России появился чат-бот с адресами пунктов приема елок

РИА Новости: партия "Зеленые" создала чат-бот для сбора живых елей

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАкция "Елочный круговорот" в Москве
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Акция "Елочный круговорот" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" создала в Telegram чат-бот, в котором собраны все адреса пунктов сбора живых елей в России, сообщила РИА Новости сопредседатель партии Александра Кудзагова.
"В 2025 году на продажу выставили порядка 500 тысяч елок, сосен и пихт. Это примерно пять тысяч тонн потенциальных отходов. Причем елка - отход нестандартный, она может повредить обычный контейнер для ТКО или даже сам мусоровоз. "Зеленые" собрали все адреса пунктов сбора живых елей в России в одном чат-боте", - сказала Кудзагова.
Рейд по незаконной вырубке елок - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу
27 декабря 2025, 03:06
Она рассказала, что на данный момент в чат-боте можно найти информацию о 1385 пунктах в 60 регионах России, от Калининграда, где три пункта сбора елок, до Камчатки - в Петропавловске-Камчатском их всего два.
"Самый масштабный "елочный круговорот" снова запущен в Москве, где работают 175 точек приема", - добавила сопредседатель "Зеленых".
Для правильной утилизации новогодней елки необходимо в меню эко-бота выбрать раздел "елки зеленые", написать свой город и улицу или просто отправить геолокацию. Бот сообщит координаты ближайшего пункта приема, время его работы и как будет переработана елка.
"Из переработанных деревьев делают щепу, которая используется для удобрения почвы, подсыпки в вольерах для животных, обустройства экологических троп. В Курганской области собранные елки станут топливом для котельных. В Ярославле и Иркутске новогодние красавицы станут угощением для животных зоопарков", - добавила Кудзагова.
По ее словам, условия сдачи во всех городах одинаковые: деревья должны быть чистыми, без пленки, игрушек, мишуры и других украшений, а в зоопарки - обязательно без химической обработки.
Утилизация новогодних елок - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ОП предупредили о штрафе за неправильную утилизацию новогодней елки
8 января, 03:08
 
ОбществоРоссияКалининградКамчаткаTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала