Аналитики объяснили, чем грозит запрет МФО в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Запрет на деятельность микрофинасовых организаций (МФО) в России может привести к росту "серых" кредиторов и всплеску мошенничества, а также создаст проблемы с финансированием малого и среднего бизнеса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Андрей Смирнов. "Высок риск, что нелегальные источники оказались бы одним из главных бенефициаров решения. Следовательно, стоит ожидать рост количества финансовых махинаций и объема потерянных средств на фоне всплеска мошеннической деятельности", - прокомментировал вопрос о последствиях запрета МФО в России эксперт по фондовому рынку " БКС Мир инвестиций

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень напомнил, что принципиально деятельность МФО не отличается от банковской, но за счет ограниченного числа продуктов они функционируют в более упрощенном режиме, чем банки. "С учетом этого гипотетический запрет МФО не приведет к снижению объема кредитов, предоставляемых на характерных для микрокредитов условиях", - уточнил он.

Спрос на небольшие займы остается высоким, что само по себе является нормальным, поскольку позволяет населению финансировать свое потребление, полагает Пивень. "Запрет МФО не снизит этот спрос, однако заставит заемщиков искать иные каналы финансирования расходов, что, в конечном итоге, может негативно сказаться на их финансовом положении", - добавил эксперт.

Если же говорить о влиянии на бизнес, то МФО играют не последнюю роль в финансировании небольших предприятий, указывает старший директор по банковским рейтингам " Эксперт РА" Иван Уклеин.

"Ставки в этом сегменте относительно близки к банковским, что позволяет малому бизнесу иметь доступ к полному набору финансовых услуг внутри одного дня, без длительных бюрократических процедур – например, для участия в тендерах с залоговыми депозитами или для покрытия кассовых разрывов. А в реестре МФО также состоят государственные фонды и региональные институты поддержки предпринимательства", - отметил он.