В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах
В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах
Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, сообщает... РИА Новости, 17.01.2026
В Екатеринбурге проверят водителя, катавшего детей на снегокатах на прицепе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости.
Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, сообщает
пресс-служба ГАИ свердловского региона.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о мужчине, который, прицепив два снегоката к квадроциклу, прокатил на них детей по одной из улиц города.
"Госавтоинспекция начала проверку после появления в информационном пространстве видеозаписей, на которых запечатлены действия, имеющие признаки административного правонарушения. Речь идет об инциденте на Широкой речке в Екатеринбурге
, где неизвестный водитель квадроцикла, прицепив два снегоката либо тюбинга, перевозил на них детей по улицам города" - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что данные действия водителя создавали прямую угрозу для жизни и здоровья.
"Управление внедорожным транспортным средством по дорогам общего пользования, перевозка пассажиров с нарушением правил (без шлемов), а особенно буксировка тюбингов/снегокатов с детьми - это не "развлечение", а грубейший комплекс нарушений правил дорожного движения. Подобная безответственность регулярно приводит к трагедиям, тяжелым травмам и гибели" - говорится в сообщении пресс-службы.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, зафиксированные на записи нарушения будут изучены, а виновные - привлечены к ответственности, подчеркнули в ГАИ
.