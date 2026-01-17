Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах
17:38 17.01.2026 (обновлено: 17:43 17.01.2026)
В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах
Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, сообщает... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ
В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, сообщает пресс-служба ГАИ свердловского региона.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о мужчине, который, прицепив два снегоката к квадроциклу, прокатил на них детей по одной из улиц города.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Суд оставил в силе приговор водителю каршеринга, сбившему детей в Москве
10 января, 06:28
"Госавтоинспекция начала проверку после появления в информационном пространстве видеозаписей, на которых запечатлены действия, имеющие признаки административного правонарушения. Речь идет об инциденте на Широкой речке в Екатеринбурге, где неизвестный водитель квадроцикла, прицепив два снегоката либо тюбинга, перевозил на них детей по улицам города" - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что данные действия водителя создавали прямую угрозу для жизни и здоровья.
"Управление внедорожным транспортным средством по дорогам общего пользования, перевозка пассажиров с нарушением правил (без шлемов), а особенно буксировка тюбингов/снегокатов с детьми - это не "развлечение", а грубейший комплекс нарушений правил дорожного движения. Подобная безответственность регулярно приводит к трагедиям, тяжелым травмам и гибели" - говорится в сообщении пресс-службы.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, зафиксированные на записи нарушения будут изучены, а виновные - привлечены к ответственности, подчеркнули в ГАИ.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Петербурге нашли водителя, припарковавшего машину на ступенях подъезда
14 января, 11:09
 
ПроисшествияЕкатеринбургГИБДД МВД РФ
 
 
