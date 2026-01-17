В Екатеринбурге ищут водителя квадроцикла, катавшего детей на снегокатах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, Госавтоинспекция проводит проверку по инциденту с водителем, который катал детей по улице в Екатеринбурге, прицепив снегокаты к квадроциклу, сообщает пресс-служба ГАИ свердловского региона.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о мужчине, который, прицепив два снегоката к квадроциклу, прокатил на них детей по одной из улиц города.

"Госавтоинспекция начала проверку после появления в информационном пространстве видеозаписей, на которых запечатлены действия, имеющие признаки административного правонарушения. Речь идет об инциденте на Широкой речке в Екатеринбурге , где неизвестный водитель квадроцикла, прицепив два снегоката либо тюбинга, перевозил на них детей по улицам города" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что данные действия водителя создавали прямую угрозу для жизни и здоровья.

"Управление внедорожным транспортным средством по дорогам общего пользования, перевозка пассажиров с нарушением правил (без шлемов), а особенно буксировка тюбингов/снегокатов с детьми - это не "развлечение", а грубейший комплекс нарушений правил дорожного движения. Подобная безответственность регулярно приводит к трагедиям, тяжелым травмам и гибели" - говорится в сообщении пресс-службы.