В Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому

КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Семья россиянки, которая впала в кому в Египте из-за инсульта и уже почти две недели находится там в больнице, ищет способ вернуть ее в Россию, однако частные транспортные компании просят за такую услугу более 10 миллионов рублей, заявил РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.

Учитель начальных классов из райцентра Алексеевское в Татарстане 51-летняя Ольга Гардиханова впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эль-Шейх

"Вечером 4 января, когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, в аэропорту мама почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние", - сказал Гардиханов.

По его словам, все это время женщина находится в коме в реанимации международной больницы Шарм-эль-Шейха. Он уточнил, что 12 января египетские медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление. Пока женщина остается в коме, врачи прогнозов не дают.

Гардиханов отметил, что в реанимации его мать находится под постоянным присмотром. Пребывание в больнице обходится примерно в 2-2,5 тысячи долларов в сутки. Медицинская страховка, по его словам, закончится со дня на день.

"В страховой компании не говорят, сколько осталось средств, но обещали сообщить, когда они будут заканчиваться", - уточнил он.

Молодой человек тоже педагог и работает в той же школе, что и его мать. Он рассказал, что их семья уже вернулась в Татарстан и пытается найти все возможные способы, чтобы ускорить возвращение матери. Они обращались к местным и республиканским властям, а также к дипломатам.