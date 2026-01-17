Рейтинг@Mail.ru
В Египте рассматривают предложение США присоединиться к совету мира по Газе - РИА Новости, 17.01.2026
16:47 17.01.2026
В Египте рассматривают предложение США присоединиться к совету мира по Газе
В Египте рассматривают предложение США присоединиться к совету мира по Газе - РИА Новости, 17.01.2026
В Египте рассматривают предложение США присоединиться к совету мира по Газе
Египет рассматривает предложение США присоединиться к совету мира по временному управлению сектором Газа, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 17.01.2026
В Египте рассматривают предложение США присоединиться к совету мира по Газе

МИД Египта рассматривает предложение США стать членом совета мира по Газе

© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Египет рассматривает предложение США присоединиться к совету мира по временному управлению сектором Газа, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.
"Мы получили приглашение от американской стороны, направленное президентом США (Дональдом Трампом – ред.) президенту (Египта – ред.) ас-Сиси присоединиться к Совету мира. Мы изучаем этот и вопрос, как и все поступившие к нам документы за последние несколько часов", - сказал он во время пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе
Ранее Белый дом объявил, что в состав совета мира по Газе вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Белый дом пообещал, что вскоре станет известно о назначении дополнительных членов совета мира.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Николай Младенов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дипломат Младенов будет связующим звеном совета мира и комитета по Газе
