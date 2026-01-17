Ефимов: почти 20 дорожных сооружений построили в Москве в 2025 году

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В прошлом году в Москве возвели 18 дорожных сооружений, включая мосты и путепроводы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году было построено 18 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Среди них – мост Академика Королева и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе. К концу 2028 года планируется возвести еще 47 искусственных сооружений", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Например, мост Академика Королева, соединивший Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму, помог улучшить транспортное сообщение примерно для 500 тысяч человек из четырех районов города. Благодаря мосту появился еще один выезд из Филевского Парка на ТТК и Звенигородское шоссе, отмечается в сообщении градкомплекса.

Там также напомнили, что в августе 2025 года у станции метро "Корниловская" достроили транспортную развязку. В частности, там появились два путепровода, по которым можно съехать с Калужского шоссе до самой станции метро и к агрокластеру "Фуд Сити", и еще одна дорога, пересекающая улицу Адмирала Корнилова. Это улучшило передвижение для 170 тысяч жителей Коммунарки и сократило для водителей время в пути с 20 до 5 минут, добавили в пресс-службе градкомплекса.

Кроме того, до конца 2028 года в Москве построят еще два путепровода. Один свяжет улицу Малыгина и Малыгинский проезд, второй – проведут от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Еще планируется достроить путепровод между улицами Менжинского и Дудинкой, а также дорогу, пересекающую Октябрьское и Савеловское направление Московской железной дороги в районе Большой Академической улицы и улицы Академика Королева, рассказали в градкомплексе.