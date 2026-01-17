Рейтинг@Mail.ru
16:12 17.01.2026
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями
Число ДТП с арендными автомобилями снизилось в Москве на 9% за 2025 год по сравнению с годом ранее, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 17.01.2026
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями

Дептранс: число ДТП с арендными автомобилями в Москве снизилось на 9% за год

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число ДТП с арендными автомобилями снизилось в Москве на 9% за 2025 год по сравнению с годом ранее, сообщил столичный дептранс.
"За прошлый год число ДТП с арендными автомобилями снизилось на 9% по сравнению с 2024 годом. При этом общее количество поездок выросло на два миллиона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе добавили, что в целях безопасности все пользователи сервиса проходят обязательную верификацию через Mos ID, в каршеринге оценивают стиль вождения и формируют рейтинг пользователя, госавтоинспекция проводит регулярные проверки на дорогах, за опасную езду водителей штрафуют, а за системные нарушения правил блокируют в сервисе.
