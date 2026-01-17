https://ria.ru/20260117/dtp-2068514074.html
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями
Число ДТП с арендными автомобилями снизилось в Москве на 9% за 2025 год по сравнению с годом ранее, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:12:00+03:00
2026-01-17T16:12:00+03:00
2026-01-17T16:12:00+03:00
авто
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/27/1507822757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d6f5da736cc26affdf38dcf04e57160.jpg
https://ria.ru/20260117/chislo-2068476068.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/27/1507822757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6626d5e472f042d023256b9fba20a2f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Авто, Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями
Дептранс: число ДТП с арендными автомобилями в Москве снизилось на 9% за год