Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист - РИА Новости, 17.01.2026
15:24 17.01.2026 (обновлено: 15:25 17.01.2026)
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее сообщалось, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
"Зачем же так?": Поплавская задала всего один вопрос Ларисе Долиной
Вчера, 15:42
«
"К сожалению, исполнить решение суда в добровольном порядке певица, мягко говоря, не спешит. Ведь пока не переданы ключи и не подписан передаточный акт, юридическая точка в деле не поставлена", - сказал Соловьев.
По его словам, подобное поведение Долиной породило массу конспирологических версий о том, как она может помешать Полине Лурье вступить в право владения и распоряжения квартирой.
"А также предположения о том, что делается это для того, чтобы в итоге максимально снизить стоимость квартиры, наделив ее дурной славой, сделав морально вымороченной и снизив ее возможную итоговую стоимость", - сказал Соловьев.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры, которую Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной
15:17
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаИван Соловьев (юрист)Московский городской судДело о квартире Долиной
 
 
