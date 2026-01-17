https://ria.ru/20260117/dolina-2068508248.html
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
РИА Новости: точку в деле с квартирой Долиной поставит подписание акта передачи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее сообщалось, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
"К сожалению, исполнить решение суда в добровольном порядке певица, мягко говоря, не спешит. Ведь пока не переданы ключи и не подписан передаточный акт, юридическая точка в деле не поставлена", - сказал Соловьев
По его словам, подобное поведение Долиной породило массу конспирологических версий о том, как она может помешать Полине Лурье вступить в право владения и распоряжения квартирой.
"А также предположения о том, что делается это для того, чтобы в итоге максимально снизить стоимость квартиры, наделив ее дурной славой, сделав морально вымороченной и снизив ее возможную итоговую стоимость", - сказал Соловьев.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры, которую Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.