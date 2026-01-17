Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Судебные приставы могут обратить взыскание на имущество должника, в том числе авто, драгоценности и не являющуюся единственным жильем недвижимость, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.

"Взыскание может быть обращено на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности", - сказал он.

Гуреев отметил, что несмотря на это, существуют и исключения. В частности, предметы индивидуального пользования и единственное жилье не могут быть изъяты, чтобы не нарушились минимальные гарантии для сохранения уровня жизни должника. Также приставы не могут изъять и одежду или обувь, а также предметы обычной домашней обстановки и обихода или индивидуальные вещи.

"При этом драгоценности и другие предметы роскоши к вещам индивидуального пользования не относятся и на них может быть обращено взыскание", - отметил эксперт.

Собеседник агентства также добавил, что элитная недвижимость не пользуется "иммунитетом".