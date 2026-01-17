Рейтинг@Mail.ru
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши - РИА Новости, 17.01.2026
04:51 17.01.2026
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши - РИА Новости, 17.01.2026
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши
Судебные приставы могут обратить взыскание на имущество должника, в том числе авто, драгоценности и не являющуюся единственным жильем недвижимость, рассказал... РИА Новости, 17.01.2026
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы могут изъять у должника драгоценности и предметы роскоши

РИА Новости: приставы не могут обратить взыскание на единственное жилье должника

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Судебные приставы могут обратить взыскание на имущество должника, в том числе авто, драгоценности и не являющуюся единственным жильем недвижимость, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.
"Взыскание может быть обращено на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности", - сказал он.
12 сентября 2025, 02:17
Юрист объяснила, как приставы взыскивают долги с неимущих
12 сентября 2025, 02:17
Гуреев отметил, что несмотря на это, существуют и исключения. В частности, предметы индивидуального пользования и единственное жилье не могут быть изъяты, чтобы не нарушились минимальные гарантии для сохранения уровня жизни должника. Также приставы не могут изъять и одежду или обувь, а также предметы обычной домашней обстановки и обихода или индивидуальные вещи.
"При этом драгоценности и другие предметы роскоши к вещам индивидуального пользования не относятся и на них может быть обращено взыскание", - отметил эксперт.
Собеседник агентства также добавил, что элитная недвижимость не пользуется "иммунитетом".
"Практика обращения взыскания на единственное роскошное жилье складывается в рамках процедур банкротства должника. Это связано с тем, что именно при банкротстве на арбитражного управляющего возлагается обязанность обеспечить должника пригодным для постоянного проживания жилым помещением взамен продаваемого элитного объекта", - заключил Гуреев.
11 января, 04:23
Названа сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество
11 января, 04:23
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
